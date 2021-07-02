Akçay Sulak Alanı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne dava

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanını dolduran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'nın iptali için dava açıldı.

Açıklamada, "Belediye’nin bu hukuksuzluğuna son vermek için mahkemelerimizi ve sulak alanları korumakla yükümlü olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü acilen bir kez daha göreve davet ediyoruz" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇTIK!

AKÇAY SULAK ALANI, HALA MOLOZ VE DERE DİP ÇAMURU İLE DOLDURULUP TESFİYE EDİLİYOR!

Yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Kuzey Ege bölgesinin son sulak alan ekosistemi olan Akçay Sulak Alanının bir kısmı bir yılı aşkın süredir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) tarafından hafriyat alanı olarak kullanırken, alanın organize sanayi bölgesi olarak düzenlenmesi için de dolgu ve tesviye işlemleri devam ediyor.

Söz konusu işlemin yasalara aykırı olması nedeniyle Belediye’ye dolgu ve tesviye işleminin durdurulması için çeşitli kereler yazılı olarak başvurduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne de alanın korunması konusunda gerekli başvurularda bulunduk. Ancak tüm bu girişimlerimize rağmen dolgu ve tesviye işleminin devam etmesi nedeniyle Belediye ve ihmali bulunanlar hakkında Edremit Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Dosyamız henüz sonuçlanmamıştır.

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın daha fazla tahrip olmasını bir an önce engellemek için, Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesinin altyapısını oluşturmak amaçlı dolgu ve tesviye işlemine dayanak olan 21 Ocak 2020 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclis Kararı’nın iptali için Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Doğa Derneği, Proje Evi Üretim, Eğitim, İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi ve Yeşil Düşünce Derneği ve bölgede yaşayan iki yurttaş olarak, Balıkesir İdare Mahkemesi'ne dava açtık.

Akçay Sulak Alanında Belediye’nin tarım ihtisas organize sanayi bölgesi yapılmak üzere dolgu ve tesviyesini yaptığı parseller, Türkiye'nin taraf olduğu RAMSAR Sözleşmesi, Çevre Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre “sulak alan” özelliklerini taşımakta ve Tarım ve Orman Bakanlığı Sulak Alan Envanter Sistemi SAYBİS’te de kayıtlı olan 148 hektar büyüklüğündeki “Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı” sınırları içerisinde yer almaktadır.

Belediye’nin bu işlemi ivedilikle durdurması ve alanı eski haline getirmesi gerekli iken, moloz ve atık çamur dökümüne ve alanı doldurmaya devam etmesi hem Çevre Kanununun 9. maddesine hem de Sulak Alan Yönetmeliğine aykırıdır ve suç teşkil etmektedir. Bu işlem kabul edilemez.

Belediye’nin bu hukuksuzluğuna son vermek için mahkemelerimizi ve sulak alanları korumakla yükümlü olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü acilen bir kez daha göreve davet ediyoruz.

AKÇAY SAZLIĞI VE SULAK ALANINI KORUYACAĞIZ!

KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ