Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı'na moloz döken belediyeye suç duyurusu

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yıldır hafriyat alanı olarak kullanılan Kuzey Ege Bölgesi'nin önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı için tehlike sürüyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, de sulak alana geri dönülemez hasarlar verilmesini önlemek amacıyla Edremit Cumhuriyet Baş Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan Ünal imzalı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nı korumak için bir kez daha göreve davet ediyoruz" denildi. Dernek daha önce de, Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı'na ait 100 hektarlık alanın kayıtlardan silindiğini açıklamıştı.

Sulak alanın yıllar içindeki durumu

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Bir yılı aşkın süredir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin vahşi depolama ve moloz döküm işlemleriyle tahrip edilen sulak alan için Belediye yönetiminin gereken adımları atmasını beklerken, karşımızdaki durum tam da bunun tersi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat sahası olarak kullanılan alanın rehabilite edilmesini gerekirken şimdi de kuşların tam da üreme zamanında pek çok canlıya ev sahipliği yapan sazlıklar sökülüyor ve dip temizliği adı altında Edremit Çayı ekosistemine uygun olmayan bir şekilde müdahale edilerek alınan dip çamuru sulak alana dökülüyor.

Defalarca yaptığımız şikayetlere rağmen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sulak Alan Yönetmeliği ve Çevre Kanunu’na aykırı faaliyetleri sürdürmekte ısrarcı davranıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi söz konusu alanın sulak alan olmadığını iddia ederek, alanda kurulması planlanan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi için dolgu ve zemin sertleştirme işlemlerine devam ettiğini belirtiyor.

Yeniden hatırlatırız ki, Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemine (SAYBİS) kayıtlı bir sulak alan ekosistemidir. Çevre Kanunu’nun 9’ncu maddesine göre 'Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz.'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü Aköay Sazlığı ve Sulak Alanı’nı korumak için bir kez daha göreve davet ediyoruz."