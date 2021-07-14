Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı'na belediyenin moloz dökümü durduruldu

Balıkesir Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı'na AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen moloz dökümü, verilen mücadelenin ardından durduruldu. Söz konusu Meclis Kararı iptal ettirildi.

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı Çalışma Grubu konuyla ilgili açıklama yaparak, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi davamız henüz inceleme aşamasında iken hafriyat döküm kararını iptal etmek zorunda kaldı. Bu iptal kararının ardında inatçı ve ısrarlı mücadelemiz var" dedi.

Açıklama şöyle:

"Akçay Sulak Alanı için ilk başarımızı kazandık. Sulak alana moloz dökülmesini durdurduk. Şimdi sıra sulak alan envanter bilgi sistemi SAYBİS’te kayıt altına alınmış olan alanla ilgili tüm tehditlerin ortadan kaldırılması ve 'ulusal öneme haiz sulak alan' olarak tescil ettirilmesinde!

Akçay Sulak Alanının bir kısmını hafriyat döküm alanı olarak kullanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çeşitli kereler yazı yazarak Ramsar Sözleşmesi’ne, Sulak Alan Yönetmeliği’ne ve Çevre Kanunu’na aykırı olan moloz dökümünü durdurmalarını istemiş ve durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na da bildirmiştik. Moloz dökümünün devam etmesi üzerine önce Cumhuriyet Savcılığı’nda suç duyurusunda bulunmuş ve ardından da dava açmıştık.

Davamız henüz inceleme aşamasında iken tebligatı alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi dün, 13 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği oturumda Akçay Sulak Alanı için aldığı hafriyat döküm kararını iptal etmek zorunda kaldı. Bu iptal kararının ardında inatçı ve ısrarlı mücadelemiz var.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı öncesinde parti gruplarının hepsine Akçay Sulak Alanının önemini anlatan sunum yapmış, bilgi dosyası dağıtmış ve dilekçe vererek Meclis kararını iptal etmelerini ve moloz dökümünü durdurmasını istemiştik. Bizim talebimiz üzerine aynı gün İyi Parti ve CHP'li meclis üyeleri birlikte 'moloz dökümünün araştırılması' için önerge vermişti. Verilen önerge kabul edilerek komisyona havale edilmişti.

Ancak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu süreçte durmadı ve alana döküm işlemlerine devam etti. Bizler de bunun üzerine 21 Haziran 2021 tarihinde İdare Mahkemesine dava açtık ve BBB'nin hafriyat ve moloz dökümünü durdurmasını, 21.01.2020 tarihinde alınan 65 no’lu Meclis kararının iptal edilmesini ve sorumluların cezalandırılmasını istedik. Dava açtığımızın BBB’ye tebliğ edilmesinden bir sonraki Meclis toplantısında, 13 Temmuz 2021 tarihinde BBB Meclisi 65 No’lu Meclis kararını iptal ettiklerini ve moloz dökümünü durdurduklarını ilan etti.

Davamızın birinci bölümünü kazanmış olduk. Çok mutluyuz.

Şimdi sırada Akçay Sulak Alanının sınırlarının genişletilerek tüm alanın 'ulusal öneme haiz sulak alan' ve 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenmesinde. İnanıyoruz ki bunu da başaracağız."

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı Çalışma Grubu:

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Doğa Araştırmaları Derneği

DOĞA DERNEĞİ

SS Proje Evi Üretim, İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi

Edremit Sulak Alan Parkı Proje Ekibi

Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği