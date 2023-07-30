Akbelen'e giden Muharrem İnce: Şov yapmadan eylem yapmanız gerekiyor

Muğla İkizköy’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için Akbelen Ormanı'nda başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor.

BirGün'den Asena Tunca'nın haberine göre; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Akbelen'e ziyarette bulundu.

Yurttaşlar tarafından düzenlenen formda konuşmak isteyen İnce'ye konuşma sırasının olduğu ve söz hakkının sırayla olduğunun söylenmesinin üzerine, İnce duruma sinirlendi.

Konuşmasında ağaç kesimine karşı direnen yurttaşları eleştiren İnce, "Sonuç almak istiyorsanız ciddi bir şekilde, şov yapmadan eylem yapmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin sözleri tepki çekti. İnce, yaşanan gerginliğin ardından bölgeden ayrıldı.