Akbelen Ormanı'nda nöbet tutan köylüler: Keskin bir kömür kokusu yayılmaya başladı

İkizköylüler bugün sabaha karşı keskin bir kömür kokusuyla uyandılar. Yıllardır köylüye yaşamı zehir edenler şimdi köylünün direncini kırmak için zehirle terbiye etmeye çalışıyorlar Bu dur diyecek bir yetkili yok mu@murat_kurum @csbgovtr @tcmuglavaliligi @saglikbakanligi pic.twitter.com/0wgzJxiFBM