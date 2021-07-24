Akbelen Ormanı'nda nöbet tutan köylüler: Keskin bir kömür kokusu yayılmaya başladı

Muğla Milas'ta 740 dönümlük Akbelen Ormanı'nda termik santral için kömür arama faaliyeti nedeniyle ağaç kesimine karşı çıkan İkizköylülerin başlattıkları nöbet devam ediyor.
Nöbete desteğe çağıran köylüler, bölgede bugün itibariyle keskin bir kömür kokusu yayılmaya başladığını duyurdu.
İkizköylüler bugün sabaha karşı keskin bir kömür kokusuyla uyandılar. Yıllardır köylüye yaşamı zehir edenler şimdi köylünün direncini kırmak için zehirle terbiye etmeye çalışıyorlar Bu dur diyecek bir yetkili yok mu@murat_kurum @csbgovtr @tcmuglavaliligi @saglikbakanligi pic.twitter.com/0wgzJxiFBM— İkizköy İnsanca Yaşam için Direniyor 🌱🌿🌲 (@ikizkoydireniyo) July 24, 2021