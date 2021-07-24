Akbelen Ormanı'nda nöbet tutan köylüler: Keskin bir kömür kokusu yayılmaya başladı

Akbelen Ormanı'ndaki talana karşı nöbet tutan köylüler, bölgede bugün itibariyle keskin bir kömür kokusu yayılmaya başladığını duyurdu.

Haber Merkezi

Muğla Milas'ta 740 dönümlük Akbelen Ormanı'nda termik santral için kömür arama faaliyeti nedeniyle ağaç kesimine karşı çıkan İkizköylülerin başlattıkları nöbet devam ediyor.

Nöbete desteğe çağıran köylüler, bölgede bugün itibariyle keskin bir kömür kokusu yayılmaya başladığını duyurdu.

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Akbelen Ormanı'nda termik santral için ağaç katliamı başladı: 'Her şey para!'