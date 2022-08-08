Akbelen ormanında bilirkişi heyeti kesilmek istenen ağaçların gölgesine sığındı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanında, Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin iki termik santrale kömür sağlamak için genişletmek istediği maden sahasında bugün üçüncü kez bilirkişi keşfi yapıldı. Madene karşı çıkan İkizköylü yurttaşlar ve çevreciler keşif sırasında eylem yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da yurttaşlara destek verdi. Erbay, keşif sırasında yaptığı açıklamada, maden şirketinin faaliyet yürüttüğü alanı gösterdi ve “Bu Beşli Çete, bu alanı kömür çıkarma gerekçesiyle mahvetmiş durumda. Şimdi bu alanı genişleterek yeni köyleri yok etmek, oraları taşımak istiyorlar. Buna karşı direniş devam ediyor. Biz de şimdi mahkeme keşfi için buradayız” dedi.

'Zeytin ağaçlarına bu yüzden ihtiyacımız var'

Erbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beşli Çete’nin avukatları burada; yöneticileri, mahkeme heyeti burada. Neye sığındı mahkeme heyeti biliyor musunuz? Beşli Çete’nin kesmek istediği zeytin ağaçlarına sığındılar. Beşli Çete’nin madenleri genişleterek kesmek istedikleri zeytin ağacına sığındılar. Zeytin ağaçlarına bu yüzden ihtiyacımız var. Gölgesine ihtiyacımız var.

Burada büyük bir doğa talanı var. Bu bölge, Bodrum ve Milas bölgesinin temiz su kaynaklarının olduğu bir bölge. Bu projenin hayata geçmesi sonucunda bu su kaynaklarına geri dönüşü olmayan zararlar verilecektir. Bodrum ve Milas susuz kalacaktır. Biz, doğamızı talan projelerine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.” (ANKA)