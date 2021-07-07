Akbank'tan yeni açıklama

Dün sabah saatlerinden bu yana müşterilerinin bankacılık işlemini yapamadıkları belirtilen Akbank, krize ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bankanın açıklamasında "Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.

'Kesintiyi emekçilere fatura etme girişimlerini ihbar etmeye çağırıyoruz'

PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı, Akbank'ta devam eden kesinti krizine dair açıklamasında konuyla ilgili bir uyarı yapmıştı.

Yapılan açıklamada "Kesinti bahane edilerek yapılabilecek herhangi bir hak gaspı, 'performans düşüklüğü' iddiası gibi 'yaratıcı girişimler' patron fırsatçılığından başka bir şey ifade etmeyecektir. Banka emekçisi dostlarımızı şimdiden, patronun olası hak gasplarını, kesintiyi emekçilere fatura etme girişimlerini ihbar etmeye, banka emekçileri dayanışma ağında örgütlenmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz" denilmişti.