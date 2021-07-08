Akbank'tan 'siber saldırı' iddialarına ilişkin açıklama

Akbank, yaklaşık 2 gün süren sistem arıza nedeniyle yaşanan kesintilere yönelik bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında bankamız müşteri bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Müşterilerimizin kişisel verileri her zaman olduğu gibi güvendedir. Söz konusu paylaşımlara karşı tüm yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır" denildi.

​Akbank dijital bankacılık sistemlerinde salı sabahı başlayan sorun nedeniyle 2 gündür hiçbir bankacılık işlemleri yapılamadı.

Dünya bankacılık tarihinde ilk kez bir banka 2 gün sistemlerinin göçmesi nedeniyle faaliyet gösteremedi.