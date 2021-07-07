Akbank'tan KAP'a açıklama

Akbank'ta yaşanan erişim sorunun ardından banka tarafından KAP'a açıklama yapıldı.

Haber Merkezi

Akbank'ın KAP'a yaptığı açıklamada, müşterilere hizmet verilen tüm kanalların sorundan etkilendiği belirtilerek, ilgili birimlerin ve teknoloji iş ortaklarının çözüm için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir" denildi. 

Haber

Banka emekçilerinden Akbank'a: Şimdiden uyarıyoruz

Haber

Akbank'ta kriz sürüyor: 17 saattir işlem yapılamıyor