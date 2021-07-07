Akbank'tan KAP'a açıklama

Akbank'ın KAP'a yaptığı açıklamada, müşterilere hizmet verilen tüm kanalların sorundan etkilendiği belirtilerek, ilgili birimlerin ve teknoloji iş ortaklarının çözüm için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir" denildi.