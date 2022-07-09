Akbank’tan çalışanlara fazla mesai dayatması

Akbank’ın çeşitli şubelerinde çalışan banka emekçileri, bayram öncesinde fazla mesai dayatmasıyla karşı karşıya kaldı.

Bayram tatili kapsamında 8 Temmuz 2022 Cuma gününün yarım günlük mesai olarak belirlenmesine karşın, Akbank son anda çalışma saatlerinde değişiklik olacağını duyurdu. İş çıkışında yapılan “bilgilendirmeyle”, saat 15.00’e kadar mesainin süreceği duyuruldu. Bunun üzerine banka emekçileri, kapatılan şubeleri yeniden açarak öğle arasına çıkmadan çalışmaya devam etti.

Çalışanlar Akbank genelinde yaşanan bu duruma tepki gösterdi. Son anda haber verilerek yaptırılan fazla mesai karşılığında ücret verilip verilmeyeceği ise henüz açıklanmadı. Patronların Ensesindeyiz Banka Emekçileri Dayanışma Ağı, konuyu takip etmeyi sürdüreceğini duyurdu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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