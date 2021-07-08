Akbank'tan açıklama: Kesinti giderildi

Akbank, banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin giderildiğini duyurdu.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği" kaydedildi.

Şu an hizmetlerin tüm kanallardan devam ettiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler" ifadesi kullanıldı.

Banka kesinti nedeniyle şu ana dek oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığı önlemleri ise şöyle sıraladı:

"- Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

- Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

- Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

- Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır."

Akbank, iki gündür yaşanan sistem arızası nedeniyle 8-9 Temmuz arasındaki çalışma saatlerini uzattığını duyurmuştu.