Akbank 2022 yılı kârını açıkladı: 60 milyar 26 milyon TL

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bankamız 20 milyar 245 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kar elde etti. Toplam mevduatımız 722 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 147 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın 2022'de 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi.

Binbaşgil, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toplam mevduatımız 722 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 147 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 23,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 20 milyar 245 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kar elde etti."