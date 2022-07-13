Akay: Hıncal Uluç'un durumu çok ağır

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Hıncal Uluç’un durumunun çok ağır olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un, kısa süre sonra entübe edildiği öğrenilmişti.

Doktorlarından Hıncal Uluç'un hastalığı hakkında bir açıklama gelmezken, Onur Akay, Hıncal Uluç’un sağlık durumu ile ilgili bilgiler verdi.

Hıncal Uluç’un daha önce 10’a yakın ameliyat geçirdiğini açıklayan Onur Akay, “Hıncal Uluç, 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma alındı. Uluç, daha önce bir böbreğini kaybetmişti. Şimdi ise diğer böbreği iflas etti ve kan zehirlenmesi nedeni ile yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık üç ay önce kalçası kırılmış ve by-pass ameliyatı da geçirmişti. Şimdi akciğerlerinde de büyük bir problem olduğunu öğrendiğim usta gazetecimizin durumu çok çok ağır ve dualarınızı esirgemeyin" dedi.