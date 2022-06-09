Akaryakıta üç zam birden: İşte beklenen fiyatlar

Döviz kurundaki dalgalanmalar ve brent petrol piyasalarındaki yükselişin ardından yeni zamlar kapıda.

Son bir yıl içinde yaşanan zamların oranı yüzde 200'ü geçerken hemen hemen her geçen gün akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam açıklanıyor. Yarından itibaren ise hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatlarına zam bekleniyor. Karar'da yer alan habere göre benzine 1,50 lira, motorine 2,60 lira, LPG'ye de 53 kuruş zam yarından itibaren uygulanmaya başlayacak.

Yeni zamlar ile birlikte motorin fiyatlarının 30 lirayı geçmesi beklenirken benzin fiyatları da ortalama 28 liraya ulaşacak