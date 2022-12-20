Akaryakıta indirim geldi: İşte güncel tablo...

Dünyada fiyatı sürekli düşen benzin ile motorin fiyatları Türkiye'de ise bir iniyor bir çıkıyor.

6 Aralık Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruşluk indirim geldi. 8 Aralık itibarıyla benzine 2,05 lira, motorine ise 1,87 lira indirim yapıldı. Benzine 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 72 kuruş indirim geldi.

Benzinin ardından motorine zam

Benzin fiyatlarına 16 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 75 kuruş zam geldi. Benzinin ardından motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş arttı.

Akaryakıtta çifte indirim

20 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorine 77 kuruşluk indirim geldi.

İşte, 20 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı 18,49 TL

İstanbul'da bir litre motorin fiyatı 22,80 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı 10,46 TL oldu.