Akaryakıta indirim geldi ama bu kez duyurulmadı

Bazı akaryakıt firmalarının internet sitesindeki yer alan bilgilere göre motorin fiyatlarında 2,38 TL indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) indirimi kamuoyuna duyurmadı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuş, EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söylemişti. Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.
Motorinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 22,90 lira, İstanbul'da 22,82 lira, İzmir'de ise 22,90 lira olmuştu.