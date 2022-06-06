Akaryakıta büyük zam yolda

Döviz kurundaki artış ve artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıtta yeni bir büyük zam bekleniyor. Yarın geceden itibaren yapılması beklenen zammın oranı henüz açıklanmadı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'ın Temmuz ayına yönelik petrol satış fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara yükseltmesinin ardından gün içinde Brent petrolü varil fiyatı 121,95 dolara çıkarak rekor kırmıştı. Dolar/TL de yeni haftaya yükselişle başlayarak 16,61’i aştı. Avro ise, 17,95’i geçerek TL karşısında yılın en yüksek seviyesini görmüştü.