Akaryakıt zammına tepki: 'Çıkalım, dur diyelim bu işe'

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

Zamdan önce akaryakıt almak isteyen vatandaşlar benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturdu.

Bu zamlarla benzinin litre fiyatı Ankara'da 19,34, İstanbul'da 19,25 ve İzmir'de 19,37 liradan satılacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir’de 21,30 TL, İstanbul'da ise 21,21 lira olacak.

EPGİS’in açıklamasının ardından İstanbul'da benzin istasyonlarının önünde araç kuyrukları oluştu. Zam uygulanmadan önce aracına akaryakıt almak isteyen vatandaşlar şunları söyledi: