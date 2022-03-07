Akaryakıt zammına tepki: 'Çıkalım, dur diyelim bu işe'

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam yapılacağını açıkladı.
Zamdan önce akaryakıt almak isteyen vatandaşlar benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturdu.
Bu zamlarla benzinin litre fiyatı Ankara'da 19,34, İstanbul'da 19,25 ve İzmir'de 19,37 liradan satılacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir’de 21,30 TL, İstanbul'da ise 21,21 lira olacak.
EPGİS’in açıklamasının ardından İstanbul'da benzin istasyonlarının önünde araç kuyrukları oluştu. Zam uygulanmadan önce aracına akaryakıt almak isteyen vatandaşlar şunları söyledi:
- "Üzücü bir durum. Yatırım gibi oldu benzin. Yani şu an alacağımız 50-60 litrede 100-120 lira daha ucuza almış olacağız. Tabii ki kâr gibi görmüyoruz bunu ama… Yazık. Allah yardımcısı olsun bu milletin"
- "Valla perişan olduk bu zamdan dolayı. Her gün, her gün zam olur mu ya, nereye kadar? Çalışıyoruz, devlete çalışıyoruz. Bir yere gidiyorsun 300-400 lira yakıyorsun. Ne bu ya, dur dememiz lazım artık. Herkes çıksın. Nasıl 15 Temmuz’da çıktık, şimdi de çıkalım, dur diyelim bu işe. Yeter artık. Bıktık vallahi bıktık, her şeye zam var." (ANKA)