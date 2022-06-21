Akaryakıt zamlarına tepkiler sürüyor: Şoförler yine kontak kapattı

Enflasyon, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeniyle Kayseri’de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsçüler bugün kontak kapattı.

Otobüsçüler, akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV’de indirim yapılmasını talep etti.

Otobüsçülere destek veren İYİP Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Kayseri-İstanbul arası 500 TL. Yani 4 kişilik bir aile, yemese içmese gelip giderek asgari ücret bitiyor. İnsanlar artık memleketlerine gidemez oldu. Pompa fiyatlarının dörtte üçü vergiden oluşuyor. Böyle bir dönemde devlet, milletin yanında olmak zorunda. Gerekiyorsa vergilerden bir süre vazgeçilmeli, esnafımız ve vatandaşımız rahatlatılmalı" dedi. (ANKA)