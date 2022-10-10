Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: Operatör yaşamını yitirdi

İstanbul Bağcılar'da bir iş cinayeti meydana geldi. Bir inşaatın temeline demir indiren vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü yaşamını yitirdi. Vincin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Devrilen vinç 3 saat süren çalışmanın ardından inşaat temelinden kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bir inşaatın temel çalışmasında görevli vinç devrildi. Vinçte bulunan operatör ise devrilen vinçten temele düşerek yaşamını yitirdi. Muhabbet Talha Yaşar isimli vinç operatörünün cansız bedeni düştüğü yerden 3 saat süren çalışmanın ardından çıkartıldı. Vincin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazanın yaşandığı inşaat alanı havadan görüntülendi. Vinçi düştüğü temelden kaldırma çalışmaları sırasında cadde araç trafiğine kapatıldı.