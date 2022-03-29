Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili şikayetlerde büyük artış

Geçen yılın Ocak ve Şubat aylarıyla bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında benzin istasyonuyla ilgili şikayetler yüzde 117 artış gösterdi. "Şikayetvar" verilerine göre, yapılan başvuruların arasında en çok şikayet edilen başlık "zam öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi" olarak kaydedildi.

En çok neyle ilgili şikayet geliyor?

DHA'nın haberine göre, platform akaryakıt istasyonlarına ilişkin kullancıların en çok şikayet ettiği başlıkları ise şu şekilde açıkladı:

Akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi,

Akaryakıt zammının erken işleme alınması,

İstasyonlarda yakıt alırken kredi kartlarında bulunan bonus/puan hakkını kullanamama veya farklı banka posundan işlem yapılması sonucu kampanyadan yararlanamama,

Taşıt tanıma sisteminden yararlanamama,

Personelin müşteriye karşı ilgisiz ve saygısız olması, yardımcı olmaması,

Ücreti alınan yakıtın yerine hava basılması / Yakıt aldıktan sonra araç göstergesinde bir değişim olmaması,

Akaryakıt istasyonlarında hizmetin yetersiz olması, hijyene önem verilmemesi, pos cihazının çalışmaması, hava su saatinin çalışmaması,

Yakıt enerjisinin/kalitesinin düşük olması, aldıktan kısa süre bir sonra tükenmesi.

'Zam geliyor diye yakıt verilmedi'

Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili gelen bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

"Akaryakıt istasyonunda zam geliyor diye yakıt verilmedi. Bana söylenen de zaten inandırıcı değildi. İstasyonda dolum yapıldığı için yakıt veremeyeceklerini ve 45 dakika beklememi istediler. Saat 22.45’te istasyona girmiştim. Zaten 45 dakika beklemeyeceğimi bildikleri için beni göndermenin kibarca yalanı buydu. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum aksi halde taşıt tanımamı söktüreceğim.”

'Pompalar bozuk dediler'

“Benzin istasyonu akaryakıt zammı geleceği gün saat 16.10’da tüm pompalar bozuk diyerek motorin veremiyoruz dedi. Baktım, tüm pompaların ekranı çalışıyor. Aptal sanıyorlar herhalde. Çalışan 4 pompaya da bozuk dediler. Gözüme baka baka zam geleceği gün, bu çürük elmaları ayıklamadığınız sürece marka kalitenizden ödün vermeye devam edeceksiniz, üzücü, yakışmıyor.”

'Motorin bitti' bahanesi

“Akaryakıt istasyonu çalışanları motorine zam geleceği için bize satış yapmadılar. Bahaneleri de motorinin bittiğini söylediler. Böyle köklü firmalar bunları yaparak müşterilerini kendilerine karşı soğutuyorlar. Bu zor zamanlar tabii ki geçecek ama yapılanlar asla unutulmaz. Yazıklar olsun.”