Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili şikayetlerde büyük artış

Geçen yılın Ocak ve Şubat aylarıyla bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında benzin istasyonuyla ilgili şikayetler yüzde 117 artış gösterdi. "Şikayetvar" verilerine göre, yapılan başvuruların arasında en çok şikayet edilen başlık "zam öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi" olarak kaydedildi.
En çok neyle ilgili şikayet geliyor?
DHA'nın haberine göre, platform akaryakıt istasyonlarına ilişkin kullancıların en çok şikayet ettiği başlıkları ise şu şekilde açıkladı:
- Akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi,
- Akaryakıt zammının erken işleme alınması,
- İstasyonlarda yakıt alırken kredi kartlarında bulunan bonus/puan hakkını kullanamama veya farklı banka posundan işlem yapılması sonucu kampanyadan yararlanamama,
- Taşıt tanıma sisteminden yararlanamama,
- Personelin müşteriye karşı ilgisiz ve saygısız olması, yardımcı olmaması,
- Ücreti alınan yakıtın yerine hava basılması / Yakıt aldıktan sonra araç göstergesinde bir değişim olmaması,
- Akaryakıt istasyonlarında hizmetin yetersiz olması, hijyene önem verilmemesi, pos cihazının çalışmaması, hava su saatinin çalışmaması,
- Yakıt enerjisinin/kalitesinin düşük olması, aldıktan kısa süre bir sonra tükenmesi.
'Zam geliyor diye yakıt verilmedi'
Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili gelen bazı şikayetlerse şöyle sıralandı: