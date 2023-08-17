Akaryakıt fiyatları motokuryeleri vurdu: Kilometre başına 20 kuruşluk 'zam'

Yılbaşından beri defalarca zamlanan akaryakıt fiyatları motokurye emekçilerin gelirlerini derinden etkilerken, patronlar bütün yükü “iş ortakları” olduğunu iddia ettiği emekçilere yıktı.

Patronların Ensesindeyiz'in sitesinde yer alan habere göre; Ocak itibariyle İstanbul’da ortalaması 19,47 TL olarak hesaplanan benzinin litresi son zamlardan sonra 36,13 seviyelerine yükseldi. Yaklaşık yüzde 86 zamlanan akaryakıt fiyatlarına karşı kuryelere akaryakıt desteğinde bulunulmazken, kuryelerin paket başı ücretleri de gerçekleşen yüzde 86 oranındaki zammın yanına yaklaşamadı.

Trendeyolgo'dan yüzde 36 civarında zam

Trendyolgo, asgari ücret zammını takiben esnaf kuryelere yüzde 36 civarında zammı uygun gördü. Benzin fiyatlarıyla kıyaslandığında oldukça düşük kalan bu oran, emekçilerde yeni zam beklentisi doğurmuş durumda. Trendyolgo kuryeleri özellikle az paket atılan gün ya da saatlerde elde ettikleri tüm gelirin benzine gittiğini ve kimi kuryelerin bu günlerde çalışmama kararı aldığını belirtti.

Kilometre başına 20 kuruşluk 'zam'

Yemeksepeti’nde ise akaryakıt desteği kilometre başı 20 kuruş artışla 1 lira 60 kuruşa çıkarılırken, ikinci paketlere ise hiç zam yapılmadı. 20 kuruşluk zam oranı çalışanlar arasında dalga konusu olurken zaten ulaşılamayacak “bonus” hedefler için yapılan yüksek zam oranları göz boyama olarak nitelendirildi.

Yemeksepeti’nde kurye olarak çalışan Y. “Akaryakıt fiyatlarına yetişmek için ekstra iş mi bulsak, ne yapsak bilemiyoruz. Sürekli hesap yapmak zorundayız. Teslimat yapmak için çıktığım yolda, benzin fiyatlarının yükselmesiyle kendimi maraton koşucusu gibi hissediyorum. Bu yarışı kazanmak zor” diyerek görüş bildirdi.

Motokurye emekçilerine mücadele çağrısı

Motokurye emekçiler yaşadıkları büyük kaybı daha hızlı motor kullanarak ya da daha uzun saatler paket teslim etmeye çalışarak telafi etmeye çalışıyor. Sektörün patronları ise oluşan tepkileri “ülkedeki ekonomik zorluklara” bağlayıp işin içinden kurtulmaya çalışılıyor.

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Emekçileri Dayanışma Ağı, sektördeki emek sömürüsünün vahim boyutlarına dikkat çekerek, bu düzenin getirdiği acımasız koşulların üstesinden ancak bir araya gelerek kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti ve tüm motokurye emekçilerini birlikte mücadele etmeye davet etti.