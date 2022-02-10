'Akar'ın yardımcıları'yla ilgili haberler sonrası MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yardımcılarının Fethullahçı olduğunun gündeme gelmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada konuyu basın toplantısında gündeme getiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hedef alınarak "Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine sayın bakanımız ve bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz" denildi.

Açıklamada "Bakan yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dahil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır. Bakanlığımız, basınımızın bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşılamaktadır. İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın konuyu yazılarında gündeme getirmelerinin ardından CHP'li Özel düzenlediği basın toplantısında "Milli Savunma Bakanı yardımcıları var. Kaç yardımcısı var, dört. Dörtte dört, fire yok. Üçü FETÖ’cü, biri ajan iddiası var. Bu konuda bir soruşturma yok. Her şeyi bırakın tek kelime açıklama yok. Devlet dairesinde kaloriferi yakan işçi olduğunda paldır kültür hapse. Bakan yardımcısı olunca herkes sus pus" demişti.