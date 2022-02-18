Akar'dan NATO üyeliğinin yıldönümünde açıklama: NATO'nun güvenliğinin tam merkezindeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından bir basın brifingi düzenledi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yıldönümüne denk gelen toplantının ardından gazetecilere konuşan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak üzerimize düşen siyasi, insani, hukuki, yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Akar, Ukrayna gündemine ilişkinse "Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi tansiyonun düşürülmesi için Türkiye olarak bugüne kadar elimizden geleni, üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Akar öte yandan "Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerde de dostlarımızın, kardeşlerimizin haklı davalarını elimizden geldiğince desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime yönelik de açıklamalarda bulunan Akar, şunları söyledi:

"Bizlerde, ilgili diğer ülkelerde ve NATO ülkelerinde bir endişe söz konusu. Bu endişeyle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Bunu vurguladık, vurgulamaya devam ediyoruz. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği önemli."

Montrö değerlendirmesi: 'Karadeniz'de denge, güvenlik ve istikrar var'

Akar, Karadeniz'de Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin "getirdiği bir statüko" olduğunu söyleyerek "Bu statüko ile Karadeniz'de denge, güvenlik ve istikrar var. Bunun da hayati önemi haiz olduğunu her fırsatta belirttik, belirtmeye devam ediyoruz" dedi.

Görüşmelerde Transkafkasya'daki bölgesel işbirliğinin herkesin yararına olduğunu ifade ettiklerini de aktaran Akar, "DEAŞ, El-Kaide, PKK ve PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ve FETÖ gibi terörün her türlüsü ile mücadele ettiğimizi, bunu sürdürdüğümüzü ve bu alanda müttefiklerimizden daha fazla iş birliği beklediğimizi de burada yine altını çizerek muhataplarımıza ifade ettik" diye konuştu.

'Görüşmelere 'Kırım'ın işgaline karşıyız' diye başladık'

Akar, Ukrayna krizine yönelik Türkiye'nin bölgede daha aktif rol oynamasına yönelik bir planın bulunup bulunmadığı şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim bu konudaki tutumumuz başından beri çok açık ve net. En üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bakanlar düzeyinde ve diğer heyetler arası görüşmelerde hep dile getirildi. Biz başlangıçtan itibaren konuşmalara ve görüşmelere 'Kırım'ın işgaline karşıyız.' diye başladık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi de söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bölgedeki gerginliğin sağduyulu ve dengeli bir yaklaşımla çözülmesinden yanayız ve bu manada Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşaması bizim en samimi temennimiz."

Karadeniz'e en uzun kıyısı olan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Akar, "Tüm tarafların sükunet, iş birliği, istişare, diyalog içinde faaliyetlerini yürütmelerinin herkesin yararına olduğunu söyledik, söylüyoruz" ifadesini kullandı.

'Yunanistan Savunma Bakanı'yla yapıcı bir görüşme yaptık'

Bir gazetecinin, Yunanistan'la yaşanan gerginlik çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı'yla yaptığı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine Akar, "Yunanistan Savunma Bakanı Sayın Nikolaos Panagiotopoulos ile gayet olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu" dedi.

Akar, görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncüsünün Ankara'da yapılması için Yunanistan heyetine yönelik davetlerini yinelediklerini de belirtti.

'Lozan'ı yok sayamazsınız'

Bakan Akar, "Türkiye'nin uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla sorunların çözebileceğine yönelik inancı" olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Farklılıklarımız var, doğru ama bir araya gelelim, bunları tartışalım diyoruz. Amacımız barış ve istikrar içinde, uluslararası hukuk dahilinde tarafların bölgenin zenginliklerinden istifade etmesi. Bunu kaç kere dile getirdik. Ege'de, Akdeniz'de zenginlikleri adil şekilde paylaşalım diyoruz. Bunların karşılık bulmasını bekliyoruz. Tüm bu iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen müttefiklik ruhuna aykırı şekilde provokatif, gerginliği tırmandırıcı eylem ve söylemlere maalesef devam ediyorlar. Bunlarla ilgili uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız var. Siz Lozan Antlaşması'nı, Paris Antlaşması'nı yok sayamazsınız. Altında imzanız olan bu anlaşmaların istediğiniz maddelerini uygulayacaksınız, istemediklerinizi uygulamayacaksınız. Dünyada böyle bir şey yok."

"Bazı Yunan siyasilerin konuşmalarının ve eylemlerinin temelinde yayılmacı bir anlayışın olduğunu" söyleyen Akar, Türkiye'ye yönelik suni bir tehdit algısı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Buna bağlı olarak "silahlanma sevdasına giren Yunanistan'ın birtakım ittifaklar peşinde koşmaya çalıştığını" söyleyen Akar, "Biz de 'Bunlar beyhude gayretler.' diyoruz. Zaten akil, aklı başında Yunanlar da bunu ifade ediyorlar. Bu kadar ekonomik problem varken bir silahlanma sevdasıyla Yunan halkının imkanlarını, fırsatlarını, maddi kaynaklarını heba etmek öncelikle ve özellikle Yunan halkını rahatsız ediyor, onun yükünü artırıyor" dedi.

'Tüm komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız'

Türkiye'nin Yunanistan başta olmak üzere "tüm komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu" söyleyen Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye coğrafyası, nüfusu, ordusu, ekonomisi, tarihi ve değerleriyle güçlü bir devlet. Fakat Türkiye hiç kimseye karşı bir tehdit değil. Bunun görülmesi, bilinmesi lazım. Türkiye hem bölgesel hem de küresel barışın ve istikrarın teminatı olmaya veya küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamaya devam ediyor. Bizim durumumuz budur. Türkiye güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik. Bunu herkesin bilmesi lazım."

Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-NATO, Türkiye-AB, Türkiye-Avrupa sorunu haline dönüştürmeye çalışmasını büyük bir yanlış olarak nitelendiren Akar, "Diğer taraftan bazı Avrupalı dostlarımızın, AB'deki, NATO'daki bazı dostlarımızın bunu böyle algılaması da esef verici. Taraf tutmamaları lazım. Bu konuda maalesef AB mensuplarının özellikle bazıları Türk-Yunan meselelerinde önyargılı, tek yanlı ve körü körüne Yunan yanlısı. Gerçekleri bir tarafa bırakmak, göz ardı etmek suretiyle adeta olayı çözmemek için ateşe benzin dökmek şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar" diye konuştu.

Yunanistan'la sığınmacı sorunu gündemi

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara işaret eden Akar şunları söyledi:

"Hal böyleyken Yunanistan'a girmeye çalışanlara silahla, botlarını delmek, bazen ateş etmek suretiyle karşı koymak gerçekten hiç yakışık almayan, bu çağda olmaması gereken, uluslararası hukuk, insani değerler, insan hakları bakımından kabulü mümkün olmayan davranışlardır. 3 yılda, 85 bin mülteciyi özellikle denizde acımasız, canice, insanlık dışı şekilde karşılamışlar, ittirmişlerdir. Bunun başka yolu olması lazım. Buna derhal son verilmeli."

İpsala'da Yunanistan sınırında zorla geri yollanan 19 kişinin donarak öldüğünü hatırlatan Akar, "AB'de, başka yerlerde insan haklarının en önde savunucusu olarak ortaya çıkanlar nerede? Avrupa'nın göbeğinde insanlar hayatlarını kaybettiler. Sağ kalanların ifadeleri var: 'Soydular, bizi çıplak tuttular, paramız pulumuz gitti. Çoluğumuz çocuğumuzla ölüme terk ettiler.' diyorlar. Yunan muhataplarımızdan bunlara bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu, insan haklarının kesin ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'taki gelişmelere yönelik soruya Akar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit hak sahibi olduğunu anlamaları, Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Türk varlığını içlerine sindirmeleri lazım. Kimseler yokken biz vardık orada. Dolayısıyla bu tarihi arka planıyla, sosyal yapısıyla, değerleriyle, gelişimiyle bunları görmek lazım. Oradaki insanların da Kıbrıslı kardeşlerimizin de haklarına saygı göstermeleri lazım." yanıtını verdi.

'NATO'nun güvenliğinin tam merkezindeyiz'

Brifingdeki basın mensupları tarafından Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılına yönelik değerlendirmesi istenen Akar, "NATO başarılı bir savunma ittifakı. Biz de buranın tam üyesiyiz. Dolayısıyla burada haklarımız, sorumluluklarımız var. Hem haklarımızı sonuna kadar kullanmak hem de sorumluluklarımızı sonuna kadar yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz." diye konuştu.

Bakan Akar, şunları kaydetti:

"NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve kesintisiz bir destek sağladık. Bunu da halen sürdürüyoruz. Önemli katkılarımız oldu, NATO yöneticileri de bunun farkında. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO içinde ikinci büyük ordu. NATO'nun güvenliğinin tam merkezindeyiz. Üstlenmiş olduğumuz görev ve misyonları da gerçekten büyük bir başarıyla yerine getirdik. Türkiye NATO'ya en çok katkı veren ilk 5 ülke arasında, mali katkı bakımından da 8. sırada. Bu, önemli bir şey. Bizim ortaya koyduğumuz ciddi bir fedakarlık, ciddi bir potansiyel var.

Ayrıca burada NATO misyonunda çalışan büyükelçilerimizi, askerlerimizi, temsilciliğimizdeki arkadaşlarımızı, geçmişte görev yapanları saygı ve şükranla anıyorum. Gerçekten burada ciddi bir mücadele var, ağır bir mücadele var. Görünen ve görünmeyen mücadele var. Buradaki arkadaşlar çok ciddi gayret içindeler. Onlara teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve milletimizin, 85 milyon olduk artık, hak ve menfaatlerini, onurunu, prestijini, bayrağını yükseklerde dalgalandırmak için bugüne kadar çalıştık, aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz."