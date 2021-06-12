Akar'dan Libya açıklaması: Türkiye Libya'da yabancı güç değildir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

"Türkiye, 500 yıllık tarihi kardeşlik bağı bulunan Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek" diyen Akar, "Türkiye Libya'da yabancı güç değildir. Türkiye, Libya'nın kendi kendine yetebilecek bir seviyede olması için gayret ediyor" açıklamasında bulundu.

NATO zirvesi öncesi çıkarma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlık edeceği belirtilen heyette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer alacağı açıklanmıştı.