Akar'dan 'kimyasal silah' iddiasına tepki: TSK'nın envanterinde yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı" iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bunu yapanlar, hesabını yargı önünde verecekler." dedi.

Akar, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında AKP Edirne İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

"TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddiasına yanıt veren Akar, "iftira" diyerek şunları kaydetti:

"Bazı fitne fesat odakları zaman zaman bazı iftiraları ortaya atıyor. Yalanlarla hem insanların kafasını karıştırmak hem de Mehmetçiğin moralini bozmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah yok. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Bizim kültürümüzde işkence, eza, cefa yok. Uluslararası hukuk ötesinde, biz uygulamalar yapıyoruz. Bunlar son derece alçakça iftiralar. Ciddi, samimi, dürüstçe yapılan bir faaliyetin lekelenmesine yönelik iftiralar. Terör örgütünün çöküşünün gölgelenmesi, ona yardım, destek sağlanması için yapılmış bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıyoruz."

'Hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız'

Akar, konuyla ilgili açıklamaları anımsatarak, "Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için hukuk dairemiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç başladı. Bunu yapanlar, hesabını yargı önünde verecekler. Bunun yakın takipçisi olacağız. Bu Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan büyük bir iftiradır, bühtandır. Böyle bir şey asla ve kat'a söz konusu değildir. Bu iftiralar teröristler biraz daha zaman, zemin kazansın diye ortaya atılmaktadır." ifadesini kullandı.