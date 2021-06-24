Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması: ABD'den heyet geldi, alınmış bir karar yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nin Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda kalması planına ilişkin ABD'den gelen teknik heyetle görüşmelerin devam ettiğini, şu an için alınan bir karar olmadığını söyledi.

Akar, "Gerekli şartlar sağlanırsa üstlenmeye hazırız. Görüşmeler devam ediyor. ABD teknik heyeti Türkiye'ye geldi, görüşmeler devam ediyor. Şu an için alınmış bir karar yok" dedi.

Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuşan Akar "Elde edilen kazanımların korunması ve gerekli şartlar sağlanırsa tarafımız tarafından sürdürülecektir. Bunu nasıl yaparız, görüşmesini yapıyoruz. ABD’li heyetler ile bakanlığımızda görüşmeler yapılıyor. Bölgeye giden personelimiz bulunmamaktadır. Ülkemiz ve Afganistan’ın menfaatleri için uygun sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.