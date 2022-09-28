Akar: Mersin'deki saldırı Suriye'de organize edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıya ilişkin, "Teröristlerin bu saldırıları Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığında Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Akar, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine gerçekleştirilen saldırıya ilişkin konuştu.

Akar "Mehmetçik karşısında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'Yunanistan NATO'nun temel ilke ve değerlerini hiçe saydı'

Yunanistan'la ilgili gerilime ilişkin de konuşan Akar "Özellikle son zamanlarda sorumsuzluk abidesi bazı Yunan siyasiler, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini her gün yeni hezeyanlarla adeta zehirlemektedir. Yakın zamanda NATO faaliyeti gerçekleştiren uçaklarımıza radar kilidi atılması, Yunanistan’ın NATO’nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Nitekim ABD’li eski bir diplomat da Yunanistan’ın bu hamlesini, gerilimi tırmandırma işareti ve 'düşmanca davranış' olarak gördüğünü ifade etmiştir. Yine bu olayın hemen ardından da ticari bir gemiye Yunan Sahil

Güvenliği tarafından ateş edilmesi, gerginliği yeni bir boyuta taşımıştır" dedi.

"Yunanistan’ın her türlü haksız, hukuksuz tutumuna ve eylemine mütekabiliyet kapsamında sahada ve masada gerekli karşılığı bugüne kadar verdik, bundan sonra da vereceğimiz bilinmelidir" ifadesini kullanan Akar şunları kaydetti:

"Bu oldubittilere, dayatmalara asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Hadi coğrafi ve ilmi gerçeklerden bihaberler, onu anladık. Bu ikiyüzlüler, tarihten de hiç ibret almıyorlar. 100 yıl önce bir macera hevesiyle evlatlarını bu topraklara gönderip de akıbetlerinin ne olduğunu, bazı macera heveslilerinin darağacında son nefeslerini verdiğini belki unutmuş olabilirler ama biz iyi komşuluk adına yine de hatırlatalım. Bu işin ciddiyetinin farkına varın. Yanlış yolda ilerlemekten vazgeçin. Felakete davetiye çıkaracak provokasyonlardan uzak durun. Başkalarının ipiyle kuyuya inmeyin. Aklıselim sahibi Yunanlara bir kez daha samimi çağrımız; aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülebilmesi için diyalog masasına gelmesidir."

Barış ve istikrar için Ege’nin ve Akdeniz’in dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasını amaçladıklarını ileri süren Akar, şöyle devam etti:

"Bu açıdan Yunanistan’ın Türkiye’yi tehdit olarak görmek yerine güvenilir ve etkin bir müttefik ve komşu olarak görmesi, hem kendisinin hem bölgenin hem de NATO’nun menfaatine uygun olacaktır. Komşumuz Yunan halkı da emin olmalıdır ki Türkiye, Yunanistan ile barış içinde ve müreffeh bir gelecekten yanadır. Üçüncü taraflardan da beklentimiz konuya uluslararası hukuk, akıl, mantık ve bilim ışığında tarafsız ve objektif bakmaları ve gerçekleri görmeleridir. Sonuç olarak Kıbrıs dahil Ege’de ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizi korumakta azimli, kararlı ve buna muktediriz."

Tahıl sevkiyatı: 5 milyon tondan fazla tahıl taşındı

İstanbul’da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı BM’nin son yıllarda imza attığı "en büyük başarılardan biri" olarak nitelendiren Akar, Milli Savunma Bakanlığının koordinatörlüğünde 27 Temmuz’da faaliyetlerine başlayan Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla Ukrayna limanlarındaki tahılın diğer ülkelere emniyetle sevkine planlandığı şekilde devam edildiğini kaydetti. Akar, "Bugüne kadar 200’den fazla gemi, 5 milyon tondan fazla tahılın Ukrayna limanlarından çıkışı tamamlandı" açıklamasında bulundu.