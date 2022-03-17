Akar: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları koronavirüse yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıktı, durumları iyi' dedi.

Haber Merkezi

Kuvvet komutanları koronavirüse yakalandı. Haberi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu.

Akar, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıktı, durumları iyi” ifadelerini kullandı.

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