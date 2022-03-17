Kuvvet komutanları koronavirüse yakalandı. Haberi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu.
Akar, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıktı, durumları iyi” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
Akar: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıktı, durumları iyi' dedi.
Haber Merkezi
Kuvvet komutanları koronavirüse yakalandı. Haberi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu.
Akar, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıktı, durumları iyi” ifadelerini kullandı.