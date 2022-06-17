Akar: İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine desteği NATO için de tehdit

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma talebi büyük bir tutarsızlık" diyen Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına dönmesi NATO için de tehdit" ifadesini kullandı.

Akar, "İsveç yapımı AT-4 tanksavarından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda ele geçirdik. Bunların fotoğraf ve seri numaralarını görüşmelerimizde ortaya koyduk" diye konuştu.