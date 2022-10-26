Akar ile Dibeybe imzaladı: Libyalı askeri pilotların eğitimine TSK katkısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libyalı askeri pilotların eğitimine katkı sağlayacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünkü görüşmenin ardından Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşmaya imza atıldı.

Akar ile Dibeybe tarafından imza altına alınan anlaşmalardan biri, Libya Hava Kuvvetleri'nin etkinliğinin artırılmasını kapsıyor.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Milli Birlik Hükümeti Arasında Uçuş Eğitimi Protokolü" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libyalı pilotların eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor.

İmzalanan diğer ek protokolle de Türkiye ve Libya arasındaki mevcut askeri ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. (AA)