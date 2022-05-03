Akademisyenleri 'Alevi', 'Kafası kırık', 'Aşırı solcu' diye fişleyen rektöre soruşturma açılmadı

Adnan Menderes Üniversitesi'nde akademisyenleri "Alevi, aşırı sol, islam ve AKP karşıtı, mason' diyerek fişleyen eski rektör Cavit Bircan hakkında YÖK'ün 'soruşturmaya gerek duymadığı' ortaya çıktı.
Adnan Menderes Üniversitesi'nde 2014-2019 yılları arasında akademisyenleri “Alevi, aşırı sol, islam ve AK Parti karşıtı, mason, rotaryen lions kulübü üyesi içki alemlerinin vazgeçilmesi, kafası kırık, şizofren” ifadeleriyle fişleyen eski Rektörü Cavit Bircan hakkında 'şikayet yok' diyerek soruşturma açılmadı.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Emniyet Müdürlüğü'nün fişlemeyi tespit etmesinin ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı.
CHP’li Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, Bircan hakkında başlatılan 'FETÖ' soruşturmasını da hatırlattı ve fişleme sonrasında YÖK’ün devreye girip girmediğini sordu.