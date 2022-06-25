Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlileri için gezisi düzenlendi. İHA'nın haberine göre Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs gezi sırasında, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, 2’si ağır toplam 19 kişi yaralandı.