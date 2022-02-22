Akademisyen derneklerinden işçi eylemleri için destek açıklaması

Akademisyen dernekleri ve oluşumları, ülke genelinde yaşanan işçi eylemleriyle ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ülkemizin içinden geçtiği karanlık dönemde işçilerin sürdürdüğü bu mücadele kurtuluşun izlerini de taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle:

Eğitim ve Bilim Emekçileri Olarak İşçilerin Haklı Mücadelesini Destekliyoruz

Ülkemizde son günlerde artan enflasyon, hayat pahalılığı, düşük ücretler ve güvencesiz çalışmaya dair emekçilerin giderek çoğalan tepkilerine tanıklık ediyoruz . Gemi söküm işçilerinden, moto-kurye işçilerine, tekstil işçilerinden kargo işçilerine, depo işçilerinden metal işçilerine, sağlık işçilerinden inşaat işçilerine kadar farklı sektörlerde çalışan emekçiler ürettikleri zenginlikten hak ettiklerini alabilmek için mücadele ediyorlar. Ülkemizin içinden geçtiği karanlık dönemde işçilerin sürdürdüğü bu mücadele kurtuluşun izlerini de taşımaktadır.

Hayat pahalılığı, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşullarından etkilenen eğitim ve bilim emekçileri olarak işçilerin bu haklı mücadelelerini destekliyor ve selamlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği

Boun Akademi

Eskişehir Okulu Dayanışma ve Araştırma Derneği

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği

Üniversite Katılımcıları Derneği

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği