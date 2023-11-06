Akademik personel, Birlik Sendikası Vakıf Üniversitesi Emekçileri Dayanışma Ağı’nda buluştu

Vakıf üniversitelerinde çalışan emekçiler 4 Kasım tarihinde Birlik Sendikası Vakıf Üniversitesi Emekçileri Dayanışma Ağı’nın ilk toplantısında bir araya geldi.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, 6 farklı üniversiteden bir araya gelen akademik personel karşılaştıkları sorunlardan bahsederek sendika ile mücadele etmenin bu sorunlar karşısında ne tür kazanımlar elde edeceğini değerlendirdi.

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalan emekçiler her üniversitede farklı sorunlarla karşılaşıyor. Kâr elde etme derdi içerisinde olan vakıf üniversitesi patronları, yasayla belirlenen ücret hakkını denetimsiz ve keyfi bir şekilde ihlal etmekten çekinmiyor. Her personelin hakkı olan yemek ücreti kimi üniversitelerde hiç verilmiyor kimi üniversitelerde ise aylık yemek ücreti 400 TL gibi komik paralar olarak belirleniyor. Bunlar da akademik personeli sömürmekte yeterli kalmıyor, haftalık 15 saatin üzerinde derse girmelerine rağmen mesai ücretleri verilmiyor. Toplantıda idari çalışanların ve destek personelinin yakıcı sorunlarına da değinildi. Sendikanın bu sorunlar karşısında yapabilecekleri tartışıldı.

Bu sorunlar patronların cebini doldururken emekçileri zor durumda bırakıyor. Özel işletme statüsüne varan işleyişi ve sömürüyü kabul etmeyen emekçiler taleplerini yineledi;