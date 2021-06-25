Ailesi ve yoldaşları Berke'yi andı: Ve bir söz de Berke'ye...

İTÜ öğrencisi, Türkiye Komünist Gençliği üyesi Berke Ahmetkocaoğlu, 4 Haziran'da Bolu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Berke'nin ailesi, Solcu Liseliler ve TKG'den yoldaşları bugün Berke için Ankara NHKM'de bir anma etkinliği düzenledi.

Anmada konuşan TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak, Berke'yi yaşatmanın yolunun mücadeleyi yükseltmekten geçtiğini söylerken, Berke'nin mücadelesini, yeni Berkelerle daha güzel yarınlar mücadelesinde yaşatacaklarını dile getirdi.

Anmada konuşan Berke'nin annesi Gülten Bingöllü, Berke'nin çok güzel hayalleri ve umutları olduğu, bu hayal ve umutlarının partisiyle birlikte var olduğundan söz ederken, yapılan anmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Berke'nin mücadele arkadaşları ise Berke'nin çok iyi bir insan ve aynı zamanda çok iyi bir mücadele arkadaşı olduğunu, "Dün güzel şeyler yaptıklarını, yarın daha güzel şeyler yaparken Berke'yi yanlarında hissedeceklerini" söylediler.