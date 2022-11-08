'Aileler çocuğuna yumurtayı ikiye bölüp yediriyor' 

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesini eleştirdi.

Aygun, gıda sektörünün stratejik olduğunu vurgulayarak, “Kaliteli eğitim için çok iyi tarım uygulamaları gerekir. Karnı aç çocuklara iyi eğitim veremeyiz” dedi. Aygun, komisyona getirdiği bir yumurtayı ikiye bölerek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye gösterdi. “Bu nedir bilir misiniz, Sayın Bakan! Vatandaşımız bir yumurtayı böyle ikiye bölüp çocuklarına pay ediyor.” diye konuştu.

Kahvaltı yapmak ateşten gömlek

Büyüyen beslenme sorununa işaret eden CHP Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, “Beslenme sorunu nedeniyle üniversitelere kayıt yaptıramayan öğrenci sayısı ise yüzde 350 arttı. Ancak bu konuda sınıfta kaldınız! Kahvaltı yapmak, ateşten gömlek giymeye dönüştü. Şu anda 30’luk yumurtalar, 68,95 TL’den satılıyor. 1 kilo Ezine peyniri 150, 1 litre süt 25-30 TL’den satılıyor. Siyah zeytinin kilosu 50 TL-87 TL arasında. Ekmek 4 lira. Dört kişilik ailenin kahvaltı maliyeti 55-60 TL. Bunun içinde simit, tereyağı, sucuk yok! Aileler, ince hesap yapıyor. Bir yumurtayı ikiye bölüp, çocuklarına yediriyor. Ekmeğini, yumurtasını bölüp yiyen bir toplum yarattınız!” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin litresini 8 buçuktan sattığı süt markette 30 lira

Süt üreticisinin de perişan olduğuna işaret eden Aygun, “Süt ve et üreticisi can çekişiyor. 1 milyona yakın gebe ineğimiz kesime gitmiş ve Süt Konseyi zar zor 7,5 lira olan sütün litresini 8,5 liraya çıkardı. Ama bu da sorunu çözmüyor. Bir yılda peynir fiyatları yüzde 100’ün üzerinde arttı. Çiftçiden 8,5 liraya alınan süt markette 30 liraya satılıyor. Aradaki 3,5 katlık fark kimin cebine giriyor?” dedi.