Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan deprem bölgelerindeki çocuklara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kayıt altına alınarak, bağlı kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem bölgelerindeki refakatsız çocukların, ilk olarak bulundukları yerlerde kayıt altına alındığı belirtildi.

Çocukların kendisi ve ailesiyle ilgili bilgilerin kaydedilip, kardeşlerin bir arada tutulduğu aktarılan açıklamada, çocukların daha sonra bakanlığa bağlı kuruluşlara yerleştirildiği kaydedildi.