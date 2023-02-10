Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Son iki günde 95 binin üzerinde koruyucu aile başvurusu yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na e-devlet üzerinden başvuranların sayısında rekor artış kaydedildi.

Sputnik’ten Turan Salcı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere normal bir dönemde günde ortalama 3 ayda da ortalama 10 başvuru gelirken son iki günde başvuranların sayısı 95 bini aştı.

Bu kapsamda "çocukların ilk etapta bakanlık bünyesinde ve hastanelerde güvende olduğunu ve ailelerine ulaşma çalışmalarının yapıldığını" ifade eden bakanlık kaynakları, halihazırda mevcut ve onaylanmış koruyucu ailelerle ilk günden itibaren temasa geçildiğini bildirdi.

Bakanlık kaynakları başvurular değerlendirildikten sonra en az 3 aylık bir denetim süreci olduğunu ve bunun ardından koruyucu aile statüsünün alındığını da ekledi.

Kimler koruyucu aile olabilir?

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabiliyor: