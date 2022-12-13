Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Sanıkları tutuklu yargılama talebinde bulunduk

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.G.K'nin 6 yaşından bu yana cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, cinsel istismar davasında tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel için, bakanlık olarak tutuklu yargılama talebinde bulunduklarını açıkladı.

NTV yayınına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Başlamış bir hukuksal sürecin ardından mağdur bize geldi. Bizim sessiz kalmak eleştirisinin muhatabı olmamamız lazım. Yetişkin bireyin hukuksal sürecine karışma hakkımız yok. 2 Aralık 2020'de bize ihbar edildi, hemen müdahil olduk. Kemik yaşı tespiti soruşturmasına da müdahil olacağız. Biz talep ettikten sonra duruşma tarihi öne alındı. Bu katalog bir suç, tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Kim olursa olsun hiç gözünün yaşına bakılmaz" açıklamasında bulundu.

'Mevzuattan aldığımız yetkiyi bu davada kullanacağız'

Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Başlamış bir hukuksal sürecin ardından mağdur bize geldi. Bizim sessiz kalmak eleştirisinin muhatabı olmamamız lazım. Yetişkin bireyin hukuksal sürecine karışma hakkımız yok. 2 Aralık 2020'de bize ihbar edildi, hemen müdahil olduk. Kemik yaşı tespiti soruşturmasına da müdahil olacağız. Biz talep ettikten sonra duruşma tarihi öne alındı.

Bu katalog bir suç, tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Kim olursa olsun hiç gözünün yaşına bakılmaz. Tutuklu yargılama, yargılama önlemlerindendir. Mahkemelerin takdir yetkisi vardır. Bahis konusu olay, katalog suçlardandır. Tutuklanması gereken, tutuklamanın olayın gereği teşvik edildiği suçlardan biridir.

Katalog suçlardan olduğu için tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Bundan sonraki aşamalarda suçun tanımlanış biçimi, oluş biçimi, mağdurun bu anlamdaki haklarının korunması hakkında biz bütün yetkilerimizi mağdur lehine kullanacağız. Çok yakından dikkatle takip ettiğimiz bir dava. Mevzuattan aldığımız yetkiyi bu davada kullanacağız.''