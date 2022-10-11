'Aile' tanımının arkasında ne var?: Anayasa çalışmalarının perde arkası

Hürriyet yazarı Hande Fırat, söz konusu anayasada yapılaması konuşulan, “aile” tanımıyla ilgili tartışma yaratan düzenleme hakkında bilgi verdi.

AKP içindeki komisyonun, “aile” tanımı ile ilgili düzenlemenin Anayasa değişiklik metnine girmemesinden yana olduğunu aktaran Fırat, “Nedeni CHP’nin attığı adıma salt ve bir adım ötede karşılık vermek” dedi.

Fırat devamında şöyle ekledi:

“Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Girsin’ derse aile tanımı da metne girecek. Kısa bir cümle her ihtimale karşı hazırlandı. ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur.’ Peki buna niye ihtiyaç duyuldu? Kaynaklarıma göre yaklaşık 100 sene önce kaleme alınan Medeni Kanun’da eşcinsel evliliklerle ilgili kesin bir ibare yer almıyor. Düzenlemeler konuyu yoruma açık bırakmış. Bu nedenle aile tanımına ihtiyaç olduğuna dikkati çekiyorlar. Ancak parti yetkilileri bu düzenlemenin tek başına getirilmesinden yana. Yine de son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın.”

Öte yandan Fırat, Erdoğan’a seçime dair sunulan sunumda yer alan başlık ve konuları şöyle aktardı:

“Mevcut haliyle Millet İttifakı ve HDP’nin birlikte bir anayasa yapması imkânsız.

AK Parti yeni anayasa çalışmaları konusunda hazırlıklı ve avantajlı.

Yeni anayasa 2023 seçimleri sonrasına kaldı.

Seçime giderken vatandaşın gündeminde yeni anayasa yok. Gündemde birinci sırada ekonomi yer alıyor.”