Aile kavgası: Baba öldü, anne ve iki çocuğu tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, aile içerisinde çıkan kavgada bıçaklanan İdris Ç. (54) yaşamını yitirdi, eşi ve iki çocuğu tutuklandı.

Haber Merkezi

Afyonkarahisar Çobanlar'da Mermer işçisi İdris Ç. ile eşi N.Ç. (50), çocukları A.İ.Ç. (24) ve M.G.Ç. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından ve karnından çok sayıda bıçak darbesi alan İdris Ç., kanlar içerisinde kaldı.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İdris Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. N.Ç., A.İ.Ç. ve M.G.Ç. ise gözaltına alındı. Anne ve çocukları 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 