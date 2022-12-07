Aile Bakanlığı'ndan gerici anket: Kadının çalışması uygun mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez skandal bir anketle gündeme geldi. Bakanlığın Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği ankette skandal sorular yer aldı. Öğrencilere dağıtılan 'ankette' “Kadının çalışmasını uygun buluyor musunuz?” sorusuna yer verilirken, ‘evet’ veya ‘hayır’ seçeneklerinden birinin işaretlenmesi istendi.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, ‘Hayır’ı seçen öğrencilere ayrıca “Kadının çalışmasını neden uygun bulmuyorsunuz?” sorusu soruldu.

Bu soruda ise şu seçenekler yer aldı:

Çalışma ortamının kadınlar için güvenli olmaması

Kadının asli görevinin çocuk bakımı ve ev işleri olması

Gelenek ve göreneklerimize aykırı olması

Çalışan kadınların çocuklarının mağdur olması

Bir işte çalışmanın kadını yıpratması

Öte yandan öğrenciler, anketi dağıtan kişilerin kendilerini ‘fotoğraf çekmeyin’ diye uyardıklarını belirtti. Öğrenciler anketin her üniversitede yapıldığının kendilerine bildirildiğini de ifade etti.

Ankette ayrıca öğrencilere "Sigara içiyor musunuz? Size göre erkeğin evlenme yaşı kaç olmalıdır? Kadının evlenme yaşı kaç olmalıdır?" gibi sorular da yöneltildi.