Aile Bakanı Yanık, bağış teşekkürü için Nusret'in dükkanına gitti

Son olarak Dünya Kupası Finali kutlamalarında sahaya inip kupayı kaldırması üzerine bir dizi organizasyona girmesi yasaklanan restorancı Nusret Gökçe, kahve dükkanından elde ettiği gelirin yarısı olduğu iddia edilen rakamı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, teşekkür etmek adına Gökçe'nin İstanbul'da bir otelde bulunan dükkanına gitmesi dikkat çekti.

Gökçe, bağışla ilgili olarak haziran ayında açılan dükkanında düzenlediği törende Yanık'ı da ağırladı.

Gökçe'yle birlikte fotoğraflarını paylaşan Bakan Yanık, "Sn. Nusret Gökçe’ye devlet korumasında yetişen çocuklarımız adına sağladığı destek için teşekkür ediyorum. Devlet korumasında yetişen çocuklarımızın istihdamı ve eğitimi noktasında birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın son dönemde yaşadıklarından sonra Nusret'in pr çalışmasının bir parçası olduğu yönünde tepkiler geldi.