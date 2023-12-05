AİHM'den polis müdahalesinde gözünü kaybeden eylemci için Fransa'ya soruşturma

AİHM, 2016'da düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden göstericiye "işkence", "insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelede" bulunulduğu gerekçesiyle Fransa'ya soruşturma açtı.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da 2016'da çalışma reformuna karşı yapılan gösterilerde polisin attığı göz yaşartıcı bomba nedeniyle sağ gözünü kaybeden Laurent Theron'un başvurusunu değerlendirdi.

RFI'nin haberine göre, Theron'un avukatları, yaptıkları yazılı açıklamada, 7 yıllık yasal mücadelede, AİHM'nin Theron'un davasında Fransa'ya karşı yasal işlem başlatmasıyla benzeri görülmemiş bir dönüş yaşandığını ifade etti.

AİHM'nin Theron lehine karar vermesi halinde bu kararın, Fransa'da polis müdahalesi sonucu yaralanan göstericiler ve özellikle sarı yelekliler için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Theron'un avukatları, müdahale anında polisin herhangi bir tehdit altında olmadığını savunurken, ulusal mahkeme geçen yıl verdiği kararda "meşru müdafaa" yaptığı gerekçesiyle müdahalede bulunan polisi aklamıştı.

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