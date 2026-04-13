AİHM’den İmamoğlu soruları: ‘Tutukluluk siyasi mi, adaylığı engelleme amacı mı taşıyor?’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başvurusuyla ilgili hükümete sorular yöneltti.

BirGün’de yer alan habere göre AİHM, öncelikli inceleme kararı aldığı Ekrem İmamoğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili hükümetten açıklama istedi.

Bu kapsamda yanıtlanması istemiyle altı soru yöneltti.

Sorulardan dördü AİHM'in tüm tutuklama başvurularında yönelttiği sorular olurken, beşinci ve altıncı sorular ilk kez İmamoğlu’nun başvurusunda soruldu.

İki önemli soru

AİHM'in yönelttiği beşinci soruda Mahkeme, uygulanan tutuklamanın siyasi saiklerle yapılıp yapılmadığı sorgulandı.

Dosyadaki altıncı soru ise Türkiye’den yapılan başvurular içerisinde ilk kez yöneltiliyor.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında yürütülen ceza yargılamasının ve tutukluluk halinin siyasi amaçlarla uygulandığı iddiasını doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığı ve seçim sürecine aktif katılımına engel olup olmadığı ekseninde sorguladı.

Mahkeme, "Başvurucu hakkında başlatılan ceza yargılaması ve tutukluluğu – siyasi amaçlarla uygulandığı iddiasıyla – başvurucunun seçilme hakkını ve seçim sürecine etkin katılımını engellemiş midir?" sorusunu yöneltti.

AİHM, bu dosyada olduğu gibi resmi olarak öncelikli inceleme kararı verdiği başvurularda genellikle birkaç ay içerisinde karar veriyor. Burada ortalama süre 6 hafta.