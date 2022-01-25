AİHM Deniz Yücel'in açtığı davada Türkiye'yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Almanya’da Die Welt gazetesine çalışan İlker Deniz Yücel’in 2017 yılında yaptığı başvuruyla ilgili Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) güvenlik ve özgürlükle ilgili 5. maddesinin 1. ve 5 fıkralarıyla, ifade ve düşünce özgürlüğüyle ilgili 10. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine hükmetti.