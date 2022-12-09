Aidatlarda zam dönemine giriliyor

Son dönemde fahiş bir şekilde artan ev fiyatları ve kiraları gündemden düşmezken, bir de kiralarla yarışan site/apartman aidatları bütçeleri zorluyor. Yıl sonu ile birlikte aidatlar için de zam dönemine girildi. Siteler, yeni dönem aidatlarını belirlemek için toplantılarını aralık ile şubat ayları arasında yapıyor. Aidat zammında yasal bir üst sınır yok, genellikle enflasyon ve asgari ücret artış oranı dikkate alınıyor. Özellikle temizlik, güvenlik görevlisi gibi işçi çalıştırılan sitelerde asgari ücret artışı oranında artış kesin. Üstüne bir de maliyet artışları, enflasyon ve elektrik, su gibi faturalara gelen zamlar hesap edilecek. Buna göre, aidatlarda en az yüzde 40-60 arasında artış öngörülüyor.

Posta'dan Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre, aidatı belirlemek için öncelikle binanın bir işletme projesinin bulunması gerekiyor. Bu projede gayrimenkulün bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarları, giderlerden her kat malikine düşecek tahmini miktar, her kat malikinin vermesi gereken aidat tutarı yer alıyor.

Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlü.

Artış nasıl belirlenir?

Binalarda kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. Kurul, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanıyor ve oy çokluğuyla karar veriyor. Yıllık aidat zamları da bu toplantılarda karara bağlanıyor. Sürpriz artışlarla karşılaşmamak için bu toplantılara katılmak ve oy kullanmak gerekiyor. Toplantıya katılamayanlar, vekil de atayabiliyor. Aksi takdirde toplantıya katılan az kişinin belirlediği rakam kabul edilebiliyor.

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak karşı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve genel kurul davetiyesi eline ulaşmayanlar altı ay içinde sulh mahkemesine iptal davası açabilir.

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