Aidat isyanı: 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Batı Karadeniz'de Ilgaz bölgesindeki bir devre mülkte hak sahibi olan yurttaşlar aidatlar yüzünden isyanda.

300'e yakın mağdur, geçen yıl 200 dolar aidatın 1100 dolara çıkartılması ve ödemeyenlerin tesisten yararlandırılmaması nedeniyle yargıya başvurdu.

Yaşadıklarına ilişkin Show Haber'e konuşan bir hak sahibi, "Sözleşmemizde 200 dolar diye belirtilmişti ama 7 kat arttırdılar. Bu yıla kadar tadını çıkartıyorduk ama artık acı oldu" dedi.

Başka bir hak sahibi ise, "Zarar ettiklerini söyleyerek yükseltiyorlar. Bunların bedelini bizden çıkarmaya çalışıyorlar. Aidatlarını ödeyenler de devre mülkü bu sene kullanamayacaklar. Bunları ödemek çok zor, mağdur olduk. Davamızı açtık sonuna kadar gideceğiz. 'Eğer ödemezseniz kullanamazsınız' diyorlar. Amaçları bizi devre dışı bırakmak" ifadelerini kullandı.

Avukat Narin Uluay Mengün ise "Bakım tadilat giderleri altında ücret talep ediyorlar. Ama amaçları 'Gelmeyin' demektir. Benimle görüşen 300'e yakın mağdur var. Hepsi aidatların yükselmesinden şikayetçi" dedi.