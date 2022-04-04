Ahmet Zeki Üçok'un koruma kararı kaldırıldı

'FETÖ’nün Ergenekon, Balyoz ve Hipnoz davasıyla kumpası kurduğu subaylardan biri olan emekli Hakim albay Ahmet Zeki Üçok’a verilen “yakın koruma kararı kaldırıldı.
Kararın, İstanbul Valiliği Merkez Koruma Komisyonu’nun 17 Şubat’ta yaptığı toplantıdan sonra alındığı ifade edilerek İçişleri Bakanlığını’nın “oluru” ile kesinleştiği belirtildi.
Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz 2016’dan sonra verilen korumanın kararının 6 yıl sonra değiştirilmesini eleştirerek “Helal olsun” dedi.
Odatv'den Can Özeçelik'in haberine göre Ahmet Zeki Üçok şunları söyledi: